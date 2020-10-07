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Aktüel Bakan Selçuk, serebral palsili çocuklar ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği yönetimi ile görüştü
Aktüel

Bakan Selçuk, serebral palsili çocuklar ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği yönetimi ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:16:51 -
Bakan Selçuk, serebral palsili çocuklar ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği yönetimi ile görüştü

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, serebral palsili çocuklar ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği yönetimiyle video konferans aracılığıyla buluştu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü vesilesiyle dün serebral palsili çocuklar, aileleri, konuyla ilgili akademisyenler, uzmanlar ve STK temsilcileriyle video konferansla bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, aile temelli ulusal erken müdahale planının konuşulduğunu kaydeden Selçuk, diğer bir paylaşımında ise Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul ettiğini, kabulde sektöre yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.

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