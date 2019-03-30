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Bakan Selçuk, Memleketi Köşk’te Cumhur İttifakı adayına destek istedi

Aile ve Sosyal Çalışma bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, baba ocağı Aydın’ın Köşk ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap ederek Cumhur İttifakı Belediye başkan Adayı Nuri Güler’e destek istedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:56
Bakan Selçuk, Memleketi Köşk’te Cumhur İttifakı adayına destek istedi

Aile ve Sosyal Çalışma bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, baba ocağı Aydın’ın Köşk ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap ederek Cumhur İttifakı Belediye başkan Adayı Nuri Güler’e destek istedi. Seçimlerin sıradan bir yerel seçim olmadığını belirten Bakan Selçuk, “Biz Köşk’e efendi değil hizmetkar olmaya geliyoruz” dedi.


İlçenin semt pazarı olması nedeniyle araç trafiğine kapalı olan Mustafa Kemal Caddesi’ne yürüyerek Köşk Meydanı’na gelen Aile ve Sosyal Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yol boyunca vatandaşları selamlayarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Bakan Selçuk’u Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, Bakanlığı’na bağlı kurumların müdürleri, vatandaşlar, muhtarlar, AK Parti ve MHP İl ve İlçe yönetimleri karşıladı. Programın açılışında konuşan AK Parti İl başkanı Ömer Özmen, AK Parti’nin kalesi Köşk’ten bu seçimlerde de en yüksek oyu alacaklarını belirterek Cumhur İttifakı Adayı Nuri Güler’e destek istedi. Nuri Güler’in projelerini açıkladığı mitingde MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Kültür ve Turizm eski bakanı Atilla Koç seçimlerde niçin Cumhur İttifakı’nın desteklenmesi gerektiğini açıkladı.


Mitingin sonunda konuşan Aile ve Sosyal Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Köşk’te yapacakları hizmetlerden söz ederek vatandaşlardan yüzde 80 oranında oy beklediğini söyledi. Konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesilen Bakan Selçuk, bütün seçimlerde AK Parti’ye en fazla oyun çıktığı Köşk ilçesinden bu seçimde yüzde 80 oranında oy beklediğini söyledi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Cumhur İttifakı’nın Köşk mitinginde konuşan Bakan Selçuk, Atilla Koç’un kızı olarak Köşk’te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Köşk bütün seçimlerde en yüksek oyu aldı. Bu seçimde de hedefimiz yüzde 80. Köşklü bir kardeşiniz ve Köşk’ten çıkmış bir bakan olarak aranızda bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Biz köşk’e efendi değil hizmetkar olmak için geldik. Biz hizmet aşkı ile Türkiye’yi il il ilçe ilçe dolaşıyoruz. Seçimden seçime değil her daim dolaşıyoruz. Seçimden sonra da her daim geleceğiz. İlçenin pazarının ne gün kurulduğunu da biliyoruz. Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gördük. Bu aşkla bu cesaret ve sizlerin de çalışkanlığı ile ülkemiz son 17 yılda 3,5 kat büyüdü. Cumhurbaşkanımız da diyor ya ‘Nerden nereye’ diye. 17 öncesini hatırlayanlar baksınlar bir, eski Türkiye nerede bugünkü Türkiye nerde” diyerek vatandaşların zillet ittifakına değil Cumhur ittifakına destek vermesini istedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:56
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