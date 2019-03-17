0553 313 94 23

Bakan Selçuk Malatya’da okul açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye’nin birikimi bu kuruluşları yükseltmekten gurur duyar ve bunu yapabilecek kapasitededir.

17 Mart 2019 Pazar 12:53
Bakan Selçuk Malatya’da okul açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye’nin birikimi bu kuruluşları yükseltmekten gurur duyar ve bunu yapabilecek kapasitededir. O nedenle hiçbir endişeniz olmasın, hep beraber Türkiyemizi yükselteceğiz, öğretmenlerimizin omuzlarında Türkiye’nin yücelmesine hizmet edeceğiz” dedi.


Malatya’da Atatürk Kız Anadolu Lisesinin açılışına katılan Bakan Selçuk, okulun Malatya’ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu teşekkürlerimizin elbette bir sonucu da olmalı. İnsanlar bu okulların açılması, bu kurumların oluşturulmasına hizmet ederken öğrencilerimizin vazifesi de çok çalışmak ve bu ülke için güzel bir geleceğe sizlerin isminizle cisminizle hizmet etmeniz ve dünyaya bir başarı hikayesi oluşturacak nefesleri, solukları buradan yükseltmektir. Sizler eğer hedefinizi dünya çapında bir hedef olarak koyarsanız bizlerin ve bu kurumların yapılmasında emeği geçenlerin gayretlerini de boşa çıkarmamış olacaksınız. Burada velilerimiz var. Burada anne babalar var, onlara da çocuklarının eğitiminde gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Bakan Selçuk, "Bütün bu çabalar biriktikçe Türkiyemizin yükselmesi, yücelmesi ve dünyada dimdik ayakta duran gururuyla, şerefi, onuruyla, haysiyetiyle biz buradayız ve bu topraklarda dimdik ayakta duracağız mesajı veren çocukların yetişmesi temel gayemiz. İnşallah hep birlikte bu gayemize yönelik olarak çabalarımız artacak, yeni okullar, yeni kuruluşlar Türkiye’de tıpkı bir fidan gibi büyüyecek ve gelecekten daha umutlu olacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimle ilgili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde yapacağımız yeni atılımlarla büyük bir umudun taşıyıcıyız. Bu umudu Cumhurbaşkanımızın gösterdiği doğrultuda bütün kabine arkadaşlarımızla beraber eğitimi yükseltmek noktasında çok büyük gayretlerin içerisindeyiz. Mesleki teknik eğitimde olsun, genel eğitimde olsun, diğer bütün eğitimin alt dallarında olsun hepsinde ayrı ayrı çabalarımız, gayretlerimiz sürüyor. İnşallah en kısa zamanda da çok somut neticeleri almaya başladık, daha da büyük neticeler alacağız ve bunu bütün halkımızla da paylaşacağız. Bizler bu işin nasıl yapılacağını, ne şekilde olacağını projesiyle, fizibilitesiyle, finansmanıyla, insan kaynağı ile her şeyi ile yoluna koymak noktasında hiçbir sıkıntıya sahip değiliz. Türkiye’nin birikimi bu kuruluşları yükseltmekten gurur duyar ve bunu yapabilecek kapasitededir. O nedenle hiçbir endişeniz olmasın, hep beraber Türkiyemizi yükselteceğiz, öğretmenlerimizin omuzlarında Türkiye’nin yücelmesine hizmet edeceğiz” diye konuştu.


Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, okulu 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını ifade ederek, yapımda kendilerine katkı sağlayanlara teşekkür etti.


AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, okulun iyi ve donanımlı öğrenciler yetişmesine vesile olmasını temenni ederek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.


Malatya Valisi Aydun Barış, okulu çok beğendiğini ifade ederek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı, Malatya Büyükeşhir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    1. Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları..
    2. Çavuşoğlu ve Oktay’ın Yeni Zelanda..
    3. Pato'da sürpriz gelişme! Galatasaray...
    4. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    5. Adana’da otomobil ile hafif ticari..
    6. Milletvekili Aydın, öğrencilere kendi..
    7. Başkan Orhan: “Vatan sevgisinin..
    8. Ekrem İmamoğlu, Patrik Mutafyan’ın..
    9. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik..
    10. Binali Yıldırım ve Fatih Belediye..
    11. Bakan açıkladı! 3.8 milyon avroluk..
    12. Dünyanın en iyi tuzu köylü pazarında..
    13. Kemer’de alkol alıp 3 kişiyi yaralayan..
    14. Pakistan’da trene bombalı saldırı: 4..
    15. Çıldır Kaymakamından 18 Mart mesajı
    16. AK Parti Başkan adayı Baydar’dan 18..
    17. Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu..
    18. Yeni Zelanda Başbakanı’ndan dehşet..
    19. Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda ziyaretine..
    20. Kirazlı’da Dündar’a sevgi seli
    21. Binali Yıldırım, Patrik Mutafyan için..
    22. CHP, Yeni Zelanda'ya heyet gönderiyor
    23. Tuna: "Ulaşılabilen belediye..
    24. Kuş Cenneti'ne göç yolunda "son dans"
    25. Batı Şeria’da bir İsrailli öldürüldü
    26. Aşiret düğününde geline kilolarca..
    27. Emekliye 2 bin 20 TL kapıda
    28. Vali Masatlı’dan 18 Mart mesajı
    29. Erdoğan ve Putin'in takviminde 8 Nisan..
    30. Vali ali arslantaş ve eşi şehit..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu