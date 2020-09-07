Bakan Selçuk: Kronik hastaların sona eren raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastaların 1 Ocak 2020 itibarıyla sona eren raporlarının, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2020 itibarıyla süresi dolan kronik hasta raporlarının ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.
Bakan Selçuk, "Engelli ve yaşlı emeklilik ve evde bakım yardımlarında geçici sakatlık raporu bulunanların güncel raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerliliğini koruyacak." ifadeleri kullandı.