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Aktüel

Bakan Selçuk, Kocaeli'de deprem şehitlerini anma törenine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:08:47 -
Bakan Selçuk, Kocaeli'de deprem şehitlerini anma törenine katıldı

KOCAELİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1999 Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle Kocaeli'de düzenlenen anma etkinliğine iştirak etti.

Bakan Selçuk, Gölcük ilçesindeki 17 Ağustos Deprem Şehitliği'ne gelişinde, vatandaşlarla selamlaştı.

Selçuk, daha sonra şehitlikte oluşturulan üzeri kapalı alandaki yerini aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma etkinliğinde, daha sonra depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bazı Kocaeli milletvekilleri ve diğer ilgililer ile vatandaşların katıldığı anma töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirildi.

Bakan Selçuk, anma töreni sona erdikten sonra deprem şehitliğinden ayrıldı.

Vatandaşlar ise depremde hayatını kaybeden yakınlarının mezarları ziyaret ederek dua etti. Mezarların bakımını yapan ve çiçekleri sulayan vatandaşların duygulandığı görüldü.

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