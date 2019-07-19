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Bakan Selçuk: “Her engellinin bir iş koçu olacak”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un sağladığı iş ve meslek danışmanlığı hizmeti kapsamında engellilere yönelik 2018 yılında başlatılan “Engelli İş Koçluğu” modelini 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:45
Bakan Selçuk: “Her engellinin bir iş koçu olacak”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un sağladığı iş ve meslek danışmanlığı hizmeti kapsamında engellilere yönelik 2018 yılında başlatılan “Engelli İş Koçluğu” modelini 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.


Engelli iş koçluğu modelinin engellilerin istihdama geçişinde ve istihdamda iken işe uyumlarının sağlanmasında ve dolayısıyla engellilerin istihdamının sürdürülebilir olmasında etkin olarak kullanılan bir yöntem olduğunu belirten Bakan Selçuk, “ABD, İngiltere, Avustralya, İrlanda, Hollanda gibi birçok gelişmiş ülkede uygulanan destekli istihdam modelinin (engelli iş koçluğu) altyapısı için 8 pilot il (Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Malatya, Tekirdağ) üzerinden eğitim, yöntem ve uygulama kapsamında 81 ile yaygınlaştırma çalışmaları yürüteceğiz. Bu kapsamda ‘Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması (Engelli İş Koçluğu) Yatırım Projesi’ hazırlanmış olup, kabul edilerek 2018-2020 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı kapsamına alındı” dedi.



“Engellilerimize bütüncül ve nitelikli hizmet gerçekleştirmeyi hedefliyoruz”


Bakan Selçuk, Engelli İş Koçluğu Projesi’nin odak noktasının engelli istihdamının sürekliliğinin sağlanması olduğuna dikkat çekerek, “Engellilerimize daha bütüncül ve nitelikli bir hizmet sunumu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni modelle birlikte engellilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi tespit ederek, işgücü piyasasına geçişlerine destek olup, istihdamda kalmaları için izleme mekanizmaları oluşturacağız. Bu mekanizma ile engellilerimizi hem işe girmeden önce hem de işe girdikten sonra düzenli bir şekilde takip edeceğiz. Bir anlamda engelli iş koçluğu uygulaması ile İŞKUR engellilerin kayıt altına alınmasından sonra bireysel profilleme çalışması yapacak, daha sonra istihdam imkânlarının araştırılmasıyla iş arama sürecinde engellilere destek olacaktır. Akabinde işverenlerle iletişime geçerek süreç hakkında bilgi verip görüşmeler gerçekleştirecek ve son olarak engelliler engelli bireylerin aileleri, iş arkadaşları ve yöneticilerinin bilgilendirilmesi suretiyle iş yerinde ve iş dışında destek sağlanacak” açıklamasında bulundu.


“Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak iş ve meslek danışmanlarımızca kendilerine yol haritası belirleyeceğiz” diyen Bakan Selçuk, işe yerleştirme ve sonrasında sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:45
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