  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Eğitim Bakan Selçuk duyurdu Öğretmenlerle ilgili flaş karar
Eğitim

Bakan Selçuk duyurdu Öğretmenlerle ilgili flaş karar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Covid-19 aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 13:21:00 -
Bakan Selçuk duyurdu Öğretmenlerle ilgili flaş karar

Tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Covid-19 aşısı randevuları e-Nabız üzerinden verilmeye başlandı.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, ''Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.

Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ert

aşıya hayııırrr.  
  • Yanıtla

Bir öğretmen olarak ,

Bu pazar sabahı, camı açıyorum.. Kuş sesleri, yaprak hışırtıları yerine her yerden Sedat Peker'in sesi geliyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay