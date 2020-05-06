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Eğitim

Bakan Selçuk duyurdu... LGS sınav sonuçları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:30:00 - 2020-05-06 12:01:29
Bakan Selçuk duyurdu... LGS sınav sonuçları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kılavuzunun güncellendiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

2020 LGS kapsamında yapılacak Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu güncellendi. Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu yıl tüm öğrenciler sınava kendi okullarında girecek.

LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

Sınavlarda tüm tedbirler alındı.

YKS'de sadece 1. dönem konuları olacak.

 

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