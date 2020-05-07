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Eğitim

Bakan Selçuk duyurdu: EBA kendi rekorunu güncelledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili olarak Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) kendi rekorunu güncellediğini belirterek rakamları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:44:00 - 2020-05-07 13:46:05
Bakan Selçuk duyurdu: EBA kendi rekorunu güncelledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA verilerine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313. Güncellenen ve zenginleşen içeriklerle EBA, tüm dünyada örnek gösterilen yerini sağlamlaştırdı. Emek verenlere teşekkürler" dedi.

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