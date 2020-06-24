Bakan Selçuk duyurdu! 5 milyon 230 bin öğrenciye ulaştırılacak
Bakan Ziya Selçuk: (İlkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitapları) 22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak.
Ayrıntılar birazdan...
Bakan Ziya Selçuk: (İlkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitapları) 22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak.
Ayrıntılar birazdan...
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