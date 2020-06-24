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Eğitim

Bakan Selçuk duyurdu! 5 milyon 230 bin öğrenciye ulaştırılacak

Bakan Ziya Selçuk: (İlkokul 1,2,3. sınıf düzeyindeki tatil kitapları) 22 bin 700 civarında okulumuzda 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencilerimize ulaştırılacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 11:34:00 -
Bakan Selçuk duyurdu! 5 milyon 230 bin öğrenciye ulaştırılacak

Ayrıntılar birazdan...

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