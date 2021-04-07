Bakan Selçuk açıkladı: Yüzde 80'i buldu
Twitter hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime katılım oranlarının yüzde 80’i bulduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından eğitime ilişkin açıkalmalarda bulundu.
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Yerinde karar” uygulamasıyla devam eden yüz yüze eğitime katılım ortalaması yüzde 80’i buldu. Ailelerimizin ve tüm vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bu uyumu sürdürmek çabasındayız. Beraberce her gün, her an artan bir özenle, lütfen...