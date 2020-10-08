Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteğine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı" dedi.
Yarın da sürecek ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını belirtti.