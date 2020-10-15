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Eğitim Bakan Selçuk açıkladı: Müfredat yetişecek
Eğitim

Bakan Selçuk açıkladı: Müfredat yetişecek

“Uzaktan eğitimde müfredat nasıl yetişecek” sorusunu cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Karma bir modelle öğrencilerimiz eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, gereken önemin verilmesi telkinlerimiz bu yüzden” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:16:00 -
Bakan Selçuk açıkladı: Müfredat yetişecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karma bir modelle öğrencilerin, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edeceğine belirterek, “Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil” dedi. Selçuk, “Hocam bir dakika, bir sorum var” başlığıyla hazırlanan videolu paylaşımlarında bu kez, “Haftanın iki günü okulda ders yapılıyor ama müfredat nasıl yetişecek?” sorusuna cevap verdi. Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, ders saatlerinin yüz yüze eğitimde azaltıldığını ifade eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

Karma modelle çözüyoruz

“Ama müfredat, uzaktan eğitimle bütünsel olarak verilmeye devam ediyor. Bu süreçte, karma bir modelle öğrencilerimiz, eğitimlerine haftanın iki günü okulda yüz yüze, diğer günler uzaktan eğitimle devam edecek. Bu nedenle müfredatta bir azalma söz konusu değil. Uzaktan eğitimde ders takibinin aksatmadan yapılması, uzaktan eğitime gereken önemin verilmesi yolundaki telkinlerimiz bu yüzden. TRT EBA kanalları ile okuldaki dersler birbirini tamamlayıcı bir nitelikte hazırlandı.”

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