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Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:26
Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:26
  1. Anadolu Ajansı
  2. Editör Masası
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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