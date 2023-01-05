Bakan rakamı açıkladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün verileri muhalefetin huzurunu kaçıracak
Türkiye’nin gelişmesini istemeyen kara kalpli hastalıklı muhalif kesimin huzurunu kaçıran dev projelerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, açıldığı günden bu yana inanılmaz bir araç geçiş miktarına ulaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pek çok konuda ilklerin köprüsü unvanını sonuna kadar hak eden 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin istatistikleri paylaştı.
1,8 milyon araç kullandı
Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1915 Çanakkale Köprüsü. 18 Mart 2022'de hizmete açtık! Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü saatler süren yolculuklar 6 dakikaya düştü! 2022 yılında toplam 1,8 milyon araç kullandı!” ifadelerini kullandı.