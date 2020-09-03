Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna video konferans yöntemiyle katıldı.

Küresel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl İzmir'de uluslararası misafirleri ağırlayamadıklarını belirten Pekcan, bu köklü geleneği devam ettirmek için programı sanal ortamda yürüttüklerini belirtti ve `` Bu yıl İzmir İş Günleri, özellikle Akdeniz'de ticaretin lojistiğini ve ticaretin pandemik koşullarda gelişmesini tartışmak istiyoruz. " dedi.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 11'ini barındıran Akdeniz havzasının 20,4 trilyon dolarlık toplam üretim ile dünya ekonomisinin yüzde 23'ünü, dünya ticaretinin yüzde 35'ini oluşturduğunu kaydeden Pekcan, Akdeniz bölgesinin farklı büyüklükte 87 limana ev sahipliği yaptığını belirtti. .

Pekcan, dünyanın en işlek limanları listesine bakarken, Akdeniz limanlarının en işlek 20 liman arasında olmadığı bilgisini vererek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gerçekleştirdiğimiz ilk 20 limanın Akdeniz limanlarının en konteyner elleçleme yarısını oluşturuyor, Avrupa'nın en yoğun limanını inceliyoruz. Türkiye'de Ambarlı, Mersin ve İzmit Limanı Avrupa'da en çok konteyner elleçleme yapılan limanlar sıralamasında yer alıyor. Stratejik konum Akdeniz limanlarının, Kargo hacimlerinin ve lojistik kapasitelerinin, Avrupa ve dünya ticaretinin yanı sıra küresel tedarik zincirlerine de önemli katkıları vardır. Bu seviyeden kaçınmak için hiçbir neden yoktur.Akdeniz havzası, bu bölgedeki ana ticaret ortaklarımızın olması ve Türkiye, Akdeniz için olduğu kadar ülkemiz için de doğa çıkış kapısı uzak coğrafyasının varlığı nedeniyle büyük önem taşıyor. "

2019 yılında Türkiye, Akdeniz kıyısındaki toplam 82,9 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip ülkeler, "Türkiye'nin bölgedeki liman yük taşıma kapasitesi, Mersin Limanı, Aliağa Limanı ve İzmir Limanı'na göre değerlendirildiğinde gerçekleşti. aktif limanlarımız olarak öne çıkıyor 2019 yılında sadece bu 3 limandan yaklaşık 2,3 milyon konteyner elleçlendi. Öte yandan Ambarlı, Kocaeli ve Tekirdağ gibi limanlarımız da ağırlıklı olarak Akdeniz trafiğine önemli katkı sağlıyor. ticaret. "dedi.

Pekcan, Ege'ye ve Akdeniz'deki limanlardan Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine Ro-Ro operasyonları taşıdığını, Türkiye'nin ticaretinin vazgeçilmez unsuru haline geldiğini, alternatif ulaşım modunun ve dış ticaretin sürdürülebilirliğin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Lojistik kapasitenin iyileştirilmesi için karşılıklı ticaret hacimlerinin artması gerektiğini vurgulayan Pekcan, şunları söyledi:

"Akdeniz havzasındaki ülkelerin kapsamlı ekonomik entegrasyon modelleri ve tercihli ticaret anlaşmaları ile ticari işbirliği fırsatlarını çeşitlendirmeleri büyük önem taşıyor. Ülkemizin Barselona Süreci olarak da bilinen 'Euro-Med Ortaklığı' Akdeniz bölgesinde bir partidir, barış ve istikrar ve refahın yaratılması ve Serbest Ticaret bölgesinin hedeflerinin yaratılması çabası içinde önemli bir bölgesel ekonomik entegrasyon projeleridir. Türkiye 'Akdeniz için Birlik' olarak Barselona süreci Şimdiye kadar tüm ticareti sağlayan ve ekonomik fırsatları ve kalkınmayı daha da artıran adı aldı. bu bakımdan yapıcı bir katkıda bulunmaya hazırız. Türkiye 1996 yılından beri. AB Akdeniz ülkeleri ile Gümrük Birliği ilişkileri içindeyken, AB ve diğer Akdeniz ülkelerinin oluşturduğu Gümrük Birliği sayesinde Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Hâlâ Ücretsiz Ticaret anlaşması olmayan ülkelerle bu anlaşmaları bir an önce tamamlamak ve Akdeniz'de ticari entegrasyonun artmasına katkıda bulunmak dileğimizdir. Ticaret savaşları, uluslararası korumacı önlemler, Brexit ve nihayet pandemi gibi belirsizliklerin dünya ekonomisini olumsuz etkilediği günümüzde, Akdeniz havzasında ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da güçlendirilmesi tüm bölge ülkelerinin ortak çıkarına olacaktır. "

"Ulaşımı kolaylaştırmak için somut adımlar atılmalıdır"

Pekcan, Kovid-19 salgını sırasında Akdeniz bölgesinde birçok limanın yolcu taşımacılığı için kısıtlamalara gittiğini ancak bölge limanlarının çoğu için kargo operasyonlarını sürdürerek ticaretin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu söyledi.