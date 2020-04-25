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Ekonomi

Bakan Pekcan: "Kovid-19'un KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kampanyamıza tüm e-ticaret sitelerini davet ediyoruz"

2020-04-25 11:20:03 -
Bakan Pekcan: "Kovid-19'un KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kampanyamıza tüm e-ticaret sitelerini davet ediyoruz"
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