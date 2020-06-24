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Ekonomi

Bakan Pekcan: "2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti."

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:53:56 -
Bakan Pekcan: "2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti."
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