Bakan Pakdemirli'den İstanbul'daki şarbon vakaları ile ilgili ilk açıklama!

İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirilirken konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı, 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında." dedi.

Pakdemirli, "Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Hastanelerin acil sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

'ŞARBON VAKASI GÖRMEYİ BEKLEMİYORUZ'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV’de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Şarbon vakası görülen hayvanların satın alındığı işletme çevresindeki diğer hayvanlara yarın aşı yapılacağını, aşının hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakaları görmeyi beklemiyoruz. 22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı. 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında. Hastanelere başvuran vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor.

Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanımızın alındığı Silivri’deki işletme özel bir işletme. İşletmede 7 hayvan var, diğer hayvanlar sağlıklı. Hayvanlar ithal hayvan değil. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3 bin 500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz.