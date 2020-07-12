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Aktüel

Bakan Pakdemirli'den Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

"Heybeliada mevkisinde bugün saat 17.33 sularında çıkan orman yangınına orman teşkilatımız 17.36'da ilk müdahaleyi yaptı"

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:52:21 -
Bakan Pakdemirli'den Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Heybeliada'da 17.33 sularında çıkan orman yangınına orman teşkilatının 17.36'da ilk müdahaleyi yaptığını belirtti.

Pakdemirli, Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması ve yerleşim yerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Pakdemirli, "Heybeliada mevkisinde bugün saat 17.33 sularında çıkan orman yangınına orman teşkilatımız 17.36'da ilk müdahaleyi yaptı. Yangınla mücadele için bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, diğer bölgelerimizden de 17 arazöz sevk edildi. Bizler de olay yerine geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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