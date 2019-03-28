0553 313 94 23

Bakan Pakdemirli: “İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması son derece önemli”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Mart seçimlerinin öneminden bahsederek, “İktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekişme oluyor, yani bir çekinme oluyor.

28 Mart 2019 Perşembe 14:27
Bakan Pakdemirli: “İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması son derece önemli”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Mart seçimlerinin öneminden bahsederek, “İktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekişme oluyor, yani bir çekinme oluyor. O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması son derece önemli” dedi.


Bakan Pakdemirli, bir dizi programa katılmak üzere Ordu’ya geldi. İlk olarak Ünye ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nde partililerle buluşan Bakan Pakdemirli, “24 Haziran’da bildiğiniz gibi sizden bir vize aldık, bu vizenin adı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi 2023’e kadar yönetsin vizesi. Şimdi yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Millet ne derse başımızla beraber. Millet ne derse o olacak, her zaman bunu söyleriz. Ama Türkiye hakikaten kıymetli bir coğrafya. Sürekli olarak paçamızdan aşağı çekmeye çalışanlar var” dedi.


1970’li yıllarda temel ihtiyaç maddelerini almak için kuyruklara girildiğini hatırlatan Pakdemirli, ”17 yıldır hep destek oldunuz. Ama 17 yıldır da partiyi mi kapatalım, Cumhurbaşkanını mı seçtirmeyelim, yargı darbesi mi yapalım, darbe mi yapalım derken Türkiye ile sürekli olarak oynadılar. Siz de hep destek oldunuz. En son darbe girişiminde de bu millet göğsünü kurşunlara siper etti. Bu millet o yüzden ayağının altı öpülecek bir millettir” şeklinde konuştu.



“Türkiye’nin koalisyona değil, 5 yılda bir seçilecek iktidara ihtiyacı var”


Bakan Pakdemirli, bazı muhalefet partilerinin Türkiye’de yeniden koalisyon ortamı oluşturmak istediklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu:


“Bir de şöyle bir beklentileri var; aman oyları düşsün de, tekrar parlamenter sistemi getirelim, koalisyon ortamını getirelim. Türkiye gibi kıymetli bir coğrafyada koalisyon yürümüyor. Türkiye’de, halkın 5 yılda bir seçeceği iktidara ihtiyaç var. Bu tartışmaların artık tamamen sona ermesi anlamında oyların artarak devam etmesi gerekiyor. Diğer taraftan da AK Parti belediyeciliklerinin yurt çapında devam etmesi, iktidarla belediyelerin yan yana, ele ele ve kol kola yürümesi önemli.”



“İktidar ve yerel belediyelerin aynı olması son derece önemli”


Bakan Bekir Pakdemirli, iktidar ile yerel belediyenin aynı partiden olmasının önemine değinerek, ”Ben bakan olur olmaz İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ziyarete geldi. Kendisi bildiğiniz gibi CHP’den. Kendisine ne projesi ile gelirse gelsin yapacağımızı ilettik, kendisine yardım edeceğimizi söyledik ama gelen proje sayısı sıfır. Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi halkın derdiyle dertlenmiyorlar. İkincisi de ister istemez iktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekişme oluyor, yani bir çekinme oluyor. O çekinme olduğu için de belki gelmiyorlar. O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması son derece önemli. Ünye ve Ordu da bu şansı tekrar değerlendirecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, AK Partili milletvekilleri ve ilgililer esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:27
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ne temiz kağıdı, onları sana Kandil yazdı verdi"
    1. "Ne temiz kağıdı, onları sana Kandil..
    2. Başkan Bozkurt’a mahalle..
    3. Başkan Demirağ’dan muhtarlara veda..
    4. Reçel nasıl saklanır? Reçelin püf..
    5. Malatya’da binlerce uyuşturucu hap ele..
    6. Akşam yemeği için saatlerce mutfakta..
    7. Aliağa’da TOKİ için başvuru sayısı 6..
    8. Kocabıyık: "Hayalini kurdurduğum..
    9. Hatayspor'da kaptan Mesut Çaytemel'in..
    10. Mehmet Özhaseki konuşuyor - CANLI
    11. Bakan Akar, emekli Hava Korgeneral..
    12. Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı..
    13. Venezuela'da yeni elektrik kesintisi
    14. Bakan Varank'tan sanayi sitesine ziyaret
    15. Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası
    16. Brexit 3’ncü kez oylanacak
    17. Aytemiz, inovatif hizmetlerini..
    18. 71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası..
    19. İmamoğlu: “İstanbul’da ve Türkiye’de 1..
    20. Depremzede öğrenciler Yemenli çocuklar..
    21. Tarlasına gübre atmaya giden adam feci..
    22. Şeref Malkoç’tan ’ombudsmanlık’..
    23. Türel’den cadde açıklaması: “İsteyen..
    24. Kop’ta Girişim Projesi Melek..
    25. 21 yaşındaki genç sunucu evinde ölü..
    26. SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere..
    27. Gündüz, HDP Milletvekili Habip Eksik..
    28. Fikret Orman'dan Asya pazarı açıklaması
    29. "Arap liderler Suriye rejiminin..
    30. Rize’de jandarmadan operasyon
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak