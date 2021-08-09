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Gündem Bakan Pakdemirli duyurdu! e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz
Gündem

Bakan Pakdemirli duyurdu! e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor." dedi. Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 20:51:00 - 2021-08-09 21:17:09
Bakan Pakdemirli duyurdu! e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile ilgili açıklamada bulundu.

Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor." dedi.

Yunanistan'daki orman yangınıyla da ilgili açıklama yapan Pakdemirli, "Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor.

Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz.

Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın.

9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçimizin hasar tespit çalışması yapıldı.

Bundan sonraki ekim dikimlerde yangın kontrol şeritlerimiz daha geniş olacak.

Muğla'da orman yangınlarında 4 bin 500'e yakın arı kovanı zarar gördü.

Hiç kimse endişe etmesin, ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak.

Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin edeceğiz.

Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da bu konuda yaraları saracağız, yeni bal ormanları tesis edeceğiz.

Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanı zararlarının tamamını hibe olarak ödüyor olacağız.

İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak.

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