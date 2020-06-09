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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı."

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:24:22 -
Bakan Pakdemirli: "2347 eve daha aş ve iş sağlıyoruz. Merkezi yerleştirmeyle 1277 mühendis, 870 veteriner hekim, 150 tekniker ve 50 teknisyen atandı."
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Satılık teraslı dubleks daire

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