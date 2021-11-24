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Eğitim Bakan Özer ‘tarihte ilk kez’ diyerek duyurdu
Eğitim

Bakan Özer ‘tarihte ilk kez’ diyerek duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik mesleğiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:02:00 - 2021-11-24 13:24:23
Bakan Özer ‘tarihte ilk kez’ diyerek duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Öğretmenler, Türkiye tarihinde ilk kez kapsamlı, bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklar." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kullandı:

Aday öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hatları belirlenecek.

Öğretmenler, Türkiye tarihinde ilk kez kapsamlı, bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklar.

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