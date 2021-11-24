Bakan Özer ‘tarihte ilk kez’ diyerek duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik mesleğiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Öğretmenler, Türkiye tarihinde ilk kez kapsamlı, bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklar." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu ifadeleri kullandı:
Aday öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hatları belirlenecek.
Öğretmenler, Türkiye tarihinde ilk kez kapsamlı, bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklar.