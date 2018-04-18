Bakan Ömer Çelik AB'ye karşı atılacak adımı açıkladı

Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayınladığı Türkiye raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, konuyla ilgili "Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Fasılların açılmaması demek, 18 Mart'a bağlı kalmamak demektir. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yok" dedi.

Çelik raporda yer alan "AB değerlerinden uzaklaşma" sözünü ise siyasi bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Bakan Çelik ayrıca AB'nin yayınladığı Türkiye raporunu 'belli bir pazarlığın ürünü olarak ortaya çıkan bir rapor' olarak yorumladı.

Bakan Çelik'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

Rapor yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Avrupa Birliği'nin müzakere yapılmasından uzaktır.

Göç anlaşmasından, sığınmacıya mali yardım var, Suriye'ye maddi yardım var. 18 Mart anlaşmasına bağlı kalmamak demektir. Yakın zamanda gerekirse Komisyon'a mektup yazmayı da düşünüyorum. Türkiye'ye adil bir yaklaşım gösterilmedi. Bu son raporda aynı mantığı sürdürüyor. Bütün fasılları 6 ay içinde kapatacak kapasiteye sahibiz.

Her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin stratejik bir ortak olduğunun altı çiziliyor. Türkiye'ye hakkaniyetli bir yaklaşımda bulunulmadı.

Türkiye, AB yaklaşımlarından uzaklaşmakla itham ediliyor, ancak pek çok yaklaşımda da ilerleme kaydettiği söyleniyor. Bu söylem, siyasi bir söylemdir. Türkiye, bütün bu yaklaşımlara rağmen, kararlılığını sürdürüyor.

Kıbrıs konusunda ise ilkesizlik devam ediyor. Koskoca AB, Güney Kıbrıs'ın esiri olmuş durumdadır. Mahalle dayanışması dediğim, AB'nin kendi değerleriyle çelişen bir tutumdur.

Kuşkusuz bu rapor da, diğer raporlar da doğası gereği eleştireldir. Biz bu eleştirileri fırsat kabul ediyoruz. Berbar çalışmaya odaklı bir eleştiri belgesi hazırlanmışsa, birileri bizim için çalışmış, belli noktaları tespit etmiş deriz, ancak burada geleceğe dair olumlu bir eleştiri görmüyoruz. Biz eleştiriden korkmuyoruz, ancak objektif dille yazılmış bir eleştiri görmüyoruz.

Türkiye'de FETÖ'cü terör örgütü, yargıyı ele geçirmek üzereyken, hala bu eleştirileri sürdürüyorlar. Peki Türkiye'ye hangi ortak çaslışma önerisinde bulunmuşlar? AB, FETÖ tehdidini anlamaktan uzak.