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Ekonomi Saadetlilere kapak: Verginin % 85'i faize gidiyordu şimdi ise sadece % ..!
Ekonomi

Saadetlilere kapak: Verginin % 85'i faize gidiyordu şimdi ise sadece % ..!

Saadet Partililerin "Vergiler faize gidiyor" söyleminin aksine, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, faiz harcamalarının milli gelire oranının 20 yıllık sürecini grafiklerle açıklayarak, "Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 13:06:00 - 2023-01-29 17:39:51
Saadetlilere kapak: Verginin % 85'i faize gidiyordu şimdi ise sadece % ..!

Saadet Partisi'nin faiz üzerinden yaptığı eletirilerin tam aksine, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor." ifadelerini kullandı.

SP'li yöneticilerin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde büyük faizler ödüyoruz" söylemini boşa çıkaran bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, faiz harcamalarına ilişkin bilgi verdi.

"Faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 2,5'e geriledi"

Ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Nebati, "Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor. 2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranı yüzde 14,3'tü. Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5'e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3'e kadar düşmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, 2002'de toplanan her 100 lira vergi gelirinin 85,7 lirasının faiz harcamalarında kullanıldığını, 2021'de 15,5 lirasının ve 2022'de ise yalnızca 13,2 lirasının faiz ödemelerinde kullanıldığı bilgisini paylaştı.

"Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor"

2002'de her 100 liralık bütçe harcamasının 43,2 lirasının faiz ödemelerine gittiğini vurgulayan Nebati, "2021'de 11,3 lirası, 2022'de ise yalnızca 10,6 lirası faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla faizle değil, yatırımla üretimle büyüyor." ifadesini kullandı.

Nebati, paylaşımında yer verdiği infografikte de şunları kaydetti:

"Faiz harcamalarına ilişkin bir değerlendirme yapılırken, faiz harcamalarının nominal büyüklüğündeki artış ya da azalıştan ziyade, faiz harcamalarının ekonomideki makro büyüklükler (bütçe, GSYH) ile birlikte ele alınması daha doğru ve karşılaştırılabilir sonuçlar vermektedir. Bu açıdan bakıldığında faiz harcamalarının payının ciddi şekilde düştüğü görülecektir. "

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