  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Nebati'den vatandaşı rahatlatacak 'gıda enflasyonu' açıklaması
Ekonomi

Bakan Nebati'den vatandaşı rahatlatacak 'gıda enflasyonu' açıklaması

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yarından itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesinde indirim yapılacağını hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşın gıda enflasyonuna karşı korunacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 16:49:00 - 2022-08-14 17:19:28
Bakan Nebati'den vatandaşı rahatlatacak 'gıda enflasyonu' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yarından itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesine indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini hatırlatarak, “Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yükselen gıda fiyatlarının enflasyon üzerine baskı oluşturmasına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Nebati, pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunların tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de gıda fiyatlarında artışa sebep olduğunu belirterek, “Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız” dedi.

30’dan fazla temel tüketim maddesine indirim

Nebati, gıda enflasyonu ile mücadele çerçevesinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yarından itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesine indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini hatırlatarak, “Ülkemizde devletimizin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamalar, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatılmıştır. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak ‘Birlikten Berekete’ anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hsn

Market sayılarını hızla artırmanız lazım yoksa kuyruk ve kargaşaya neden olur. Çünkü sayı çok az. En az 5000 olmalı. Bu hem istihdama da katkı sağlar. En az 30000 bin kişi iş sahibi olur böylece.

Saban

Birakin bunlari gercek sorun maaslar dolae bazinda eridi biz bunlari cok gorduk patates sattilar belli noktalarda asil sorun ihracat adam 100e yaptigi ihracati ic piyasaya10 liraya birakmaz ya ihracati kapatacaksiniz ya maaslari dolar bazinda erittiniz yerine getireceksiniz ic piyasakaki vatandasta disariya yakin fiyatta alabilecek bu kahveyi uretip dunyaya satan afrikalilara benziyor para olmadigi icin kendi icemiyor ama uretiyor istanbula 2 tane kasap kur etin fiyatini 20 liradan ver et fiyatlari uzerinde etkisi olmaz
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23