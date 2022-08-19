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Ekonomi Bakan Nebati'den üst üste iyi haberler
Ekonomi

Bakan Nebati'den üst üste iyi haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden ülkeye 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini duyururken, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 15:37:00 -
Bakan Nebati'den üst üste iyi haberler

YENİ AKİT  ANKARA

“Türkiye Ekonomi Modeli” gelen eleştiriler ve hiçbir şeyden memnun olmayan güruha rağmen başarılı olmaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden ülkeye 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini duyurdu. Ayrıca TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini belirtti.

Nebati paylaşımında, “Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti. Eş zamanlı olarak, TCMB brüt rezervimizde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildi. Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir. Türkiye Ekonomi Modelimiz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

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Yorumlar

Birebir

Şu sosyal medya olmasa ne olacaktı çıkıp televizyon ve gazeteciler önünde açıklama yapmak bu kadarmı zor

Emekli

Bu artış yabancı yatırımdan değil truzim ve ihracattan kaynaklı ayrıca Rusya’dan giren 3 milyar dolar var
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