  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Nebati: İhtiyaçlara cevap verecek
Ekonomi

Bakan Nebati: İhtiyaçlara cevap verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır nitelikle hayata geçecek olan İstanbul Finans Merkezi, uluslararası sermaye piyasalarına önemli katkılar sağlayacak olup, İstanbul'un finans merkezi olması hususunda da hem bölgesel hem de finansal ihtiyaçlara cevap verecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 19:27:00 -
Bakan Nebati: İhtiyaçlara cevap verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır nitelikle hayata geçecek olan İstanbul Finans Merkezi, uluslararası sermaye piyasalarına önemli katkılar sağlayacak olup, İstanbul'un finans merkezi olması hususunda da hem bölgesel hem de finansal ihtiyaçlara cevap verecektir." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından, İstanbul Finans Merkezi'nde yaptığı incelemelere ilişkin paylaşım yaptı.

Finansal piyasaların küresel ölçekte giderek merkezileştiği bir dönemde, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine fayda sağlayacak ve kısa bir zaman sonra açılışa hazır hale gelecek İstanbul Finans Merkezi'ni yerinde incelediklerini ve çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldıklarını belirten Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır nitelikle hayata geçecek olan İstanbul Finans Merkezi, uluslararası sermaye piyasalarına önemli katkılar sağlayacak olup, İstanbul'un finans merkezi olması hususunda da hem bölgesel hem de finansal ihtiyaçlara cevap verecektir."

Nureddin Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
Nureddin Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor

Ekonomi

Nureddin Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor

Bakan Nebati: Desteklemeye devam edeceğiz
Bakan Nebati: Desteklemeye devam edeceğiz

Ekonomi

Bakan Nebati: Desteklemeye devam edeceğiz

Bakan Nebati'den EYT açıklaması! 'Kasaya koyduk' deyip tarih verdi
Bakan Nebati'den EYT açıklaması! 'Kasaya koyduk' deyip tarih verdi

Ekonomi

Bakan Nebati'den EYT açıklaması! 'Kasaya koyduk' deyip tarih verdi

Bakan Nebati, Darphane'yi ziyaret etti
Bakan Nebati, Darphane'yi ziyaret etti

Gündem

Bakan Nebati, Darphane'yi ziyaret etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23