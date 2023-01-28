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Ekonomi Bakan Nebati: Desteklemeye devam edeceğiz
Ekonomi

Bakan Nebati: Desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, istihdama ve cari işlemler dengesine önemli katkılar sağlayarak ülke ekonomisine değer katan turizm sektörünün gelişimini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 21:20:00 -
Bakan Nebati: Desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, istihdama ve cari işlemler dengesine önemli katkılar sağlayarak ülke ekonomisine değer katan turizm sektörünün gelişimini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüşmesine ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Stratejik sektörlerden biri olan turizmde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve sektörün küresel ölçekte etkileşimini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştüklerini belirten Nebati, "Görüşmede turizmin gastronomi, tarih ve doğa gibi birçok alanda yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak hususları değerlendirdik. İstihdama ve cari işlemler dengesine önemli katkılar sağlayarak ülke ekonomisine değer katan turizm sektörünün gelişimini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Nebati, gelecek günlerde diğer sektör paydaşları ile istişareye dayalı katılımcı anlayışla görüşmeleri sürdüreceklerini de kaydetti.

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