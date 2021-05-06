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Ekonomi Bakan Muş’tan önemli açıklama
Ekonomi

Bakan Muş’tan önemli açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bazı haberlerde Aydın’n Kuşadası ilçesinde restoran işleten bir esnafa devletin ‘ciro kaybı desteği olarak 4.63 lira’ verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 00:45:00 -
Bakan Muş’tan önemli açıklama

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Haberlerde adı geçen şahsa hak ettiği toplam tutar 3 bin 4.63 lira olup kişiye gelir kaybı desteği olarak 3 bin lira ödenmiştir. Yani kişi ‘3 bin artı 4.63 lira’ almıştır” ifadelerini kullandı. İddiaları yalanlamalarına karşın bu olayın manşet yapılmasına da tepki gösteren Muş, “3 bin artı 4.63 lira destek almış esnafı, sadece ‘4.63 lira’ destek almış gibi yazmışlar. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Bu manşet gerçeği yansıtmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

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