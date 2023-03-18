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Teknoloji Bakan Mustafa Varank'tan muhalefete bomba MMU göndermesi
Teknoloji

Bakan Mustafa Varank'tan muhalefete bomba MMU göndermesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) üretilen ilk parçasını "kalorifer peteği"ne benzeten muhalefete, uçağın pistteki fotoğrafını paylaşarak göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 15:59:00 -
Bakan Mustafa Varank'tan muhalefete bomba MMU göndermesi

Türkiye'nin milli savaş uçağı, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testine başladı. Piste çıkıp bir süre ilerleyen Milli Muharip Uçak, roll-out'a hazır olduğunu gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Muharip Uçak'ın üretilen ilk parçasını "kalorifer peteği"ne benzeten muhalefete, uçağın pistteki fotoğrafını paylaşarak gönderme yaptı.

Varak, mesajında, "5 Kasım 2021'de milli muharip uçağın ilk parçası üretildi. 6'lı masanın avaneleri o zaman neler demişti hatırlıyor musunuz" açıklamasında bulundu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Varank, yayınladığı mesajda, konu ile ilgili eleştirinin yer aldığı gönderiye de yer verdi. Bu mesajda Milli Muharip Uçak'la ilgili olarak "kalorifer peteği" benzetmesi yapılmıştı.

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