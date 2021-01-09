Bakan Murat Kurum'dan CHPli Ali Öztunç'a tokat gibi cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç geçtiğimiz günlerde Elazığ’a geldi. Deprem bölgesindeki incelemelerin ardından miting otobüsünde konuşma yapan Ali Öztunç, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Öztunç Elazığ’da yaptığı açıklamasında “Yardım kolisi tam geliyor mu? Gelmiyor. Gelenin içinde de çoğunlukla biliyorum zamanı tarihi geçmiş ürünler var öyle değil mi? Hak mı böyle bir hak olur mu? Bunun için mi var devlet? Hepiniz, çoğunuz büyük bir çoğunluğunuz büyük bir kısmınız gittiniz AK Parti'ye oy verdiniz bunun için mi oy verdiniz? Hayır. Bunları uyarmak için kulaklarını çekmek için bugün buradayız. Başka bir derdimiz yok.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan tokat gibi cevap

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un ‘Kulak çekme’ sözlerine ilişkin, “11 ay sonra ne yapıldığını bilmeden, oradan ne acılar ne üzüntüler çekildiğini bilmeden, gelip bize akıl vermeye çalışıyorsun. Sen birinin kulağını çekmek istiyorsan önce kendi kulağını çek. Kendi kulağını çek ki 11 ay sonra gidip boş laflar etmeyesin” dedi. Bakan Kurum ''Hani bir söz vardır tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Bunların tarlada izi yok bunların yapılmış inşaa edilmiş taş üstüne taş koymuş bir durumları da yok'' dedi..

Gece gündüz mahalle mahalle köy köy gezdik

Bakan Kurum yaptığı açıklamada "Elazığ'da tam 20 bin bağımsız bölümden oluşan Elazığ tarihinin Türkiye tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz. Biz 45 gün Elazığ'da olduk, Malatya'da olduk ve vatandaşlarımızın yarasını sarmak için orada gece gündüz mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy gezdik. Gittik onların acılarına üzüntülerine ortak olduk. O acıların bir an önce dindirebilmeleri amacıyla projelerimizi başlattık. Depremin üzerinden 11 ay geçti 8 bin konutu bitirdik vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah bu 20 bin konutu da etaplar halinde bitirip teslim edeceğiz. Hem yerinde yapıyoruz hem de vatandaşlarımızın rızasını alıyoruz hem de deprem üzerinden bir yıl geçmeden bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Biz her yerde vatandaşlarımızla birlikte olduk" dedi.

CHP zihniyetine yakışan bir ifade

Kurum, depremle ilgili vatandaşın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularla ilgilenilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tabii kentsel ve deprem, dönüşüm, siyaset üstü bir meseledir deyip de gidip otobüsün üstünde 'Biz sizin kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi de tamamen CHP zihniyetine yakışır bir ifade olmuştur. Siz deprem sürecinde vatandaşın ihtiyacı ve problemine bakmayıp 11 ay sonra gelip orada 'Biz sizi uyarmaya ve kulağınızı çekmeye geldik' ifadesi tamamen CHP zihniyetine yakışan bir ifadedir."

Elazığlılardan da tepki geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç yaptığı konuşmanın ardından sosyal medyada #Haddinibil gündem oldu. Elazığlı vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini gösterdi.

Şerifoğulları: Kimsenin haddine değil

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ halkı merttir, yiğittir. Yapılan iyilikleri asla unutmaz, hele ki zor zamanında dağ gibi arkasında duran devletinin ve kendi evlatlarının kulağını başkasına çektirmez. Elazığlının kulağını çekmek kimsenin haddine değil..." ifadelerini kullandı.

Ağar: Geleyim deneyin kulağımı çekmeyi

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, "Elazığ’dayım neredeyseniz siz misafirsiniz zahmet etmeyin ben geleyim deneyin kulağımı çekmeyi bir senedir bu şehirde devlet millet el ele çalışanlar hastalıklarını saklamaya çalışarak evleri yetiştirmeye çalışıyor zor günde gelmedin şimdi bugün bu ne terbiyesizlik" ifadelerini kullandı.

Bulut: Elazığ had bildirme yeri değil

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Sayın Vekil Ali Öztunç Elazığ had bildirme yeri değil. Had bilme yeridir. Hiç kimse Elazığlıların kulağını çekmeye cüret edemez. Önce haddinizi bileceksiniz. Biz buradayız buyurun bir deneyin de görelim" şeklinde konuştu.

Sermin Balık: İttifak ortaklarınızın kulağını çekin

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık "Siz önce teşkilatlarınızdaki tacizcilerinizin, tecavüzcülerinizin, terörist cenazelerine katılan vekillerinizin, deprem bölgesine kayak takımları ile gelen belediye başkanınızın, sırtını hain terör örgütü PKK'ya dayayan ittifak ortaklarınızın kulağını çekin!" dedi.

Demirbağ: 2023'te millet kimin kulağını çekecek göreceksin

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "PKK ile HDP ile kol kola gireceksin, aynı tabaktan yiyeceksin, deprem zamanı ortada olmayıp bir yıl sonra gelip ahkam keserek kulak çekmekten bahsedeceksin. Hadsizlik edip bunu bir de Elazığ da yapacaksın.2023'te millet kimin kulağını çekecek göreceksin" dedi.

Yıldırım: Elazığ'da olduğunu unutma

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Halkın sesine kulak vermiyorsunuz, bizleri kulak çekmekle tehdit ediyorsunuz. Seçimlerde kimlere destek verdiğinizi, kimlerin sizin kulağınızı çektiğini bizler çok iyi biliyoruz. Elazığ'da olduğunu unutma" dedi.