Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin tüm detaylarını canlı yayında açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, evi olmayan dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde 500 bin konutluk "Ev Sahibi Türkiye" projesini duyurdu. İstanbul'a 100 bin konut ayrılan kampanyada başvurular 10 Kasım'da başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK ekranlarında katıldığı programda, "Yüzyılın Konut Kampanyası"na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirdiği "Ev Sahibi Türkiye" projesinin detaylarını paylaştı. Projenin 81 il, ilçe ve beldelerde hem konut fiyatlarını hem de kira fiyatlarını düşürmeyi amaçladığını belirten Kurum, "Evi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için yapmış olduğumuz bir proje" dedi.

"EVİ OLMAYAN HER TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYETİ VATANDAŞI BU PROJEYE BAŞVURABİLİR"

Projeye başvurunun birinci şartının "ev sahibi olmamak" olduğunu vurgulayan Kurum, "Burada başvuracak ailelerimizin eşinin, kendisinin veya çocuklarının üzerinde herhangi bir evi olmayacak. Evi olmayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu projeye başvurabilir" diye konuştu.

Kurum, başvuru yapacaklarda 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve bulunduğu ilde bir yıl ikamet etme zorunluluğu olduğunu söyledi. Emeklilerin bu konuda istisna tutulduğunu belirten Bakan, emeklilerin hem ikamet ettikleri ilde hem de nüfusa kayıtlı oldukları ilde başvurabileceklerini, bunun "tersine göçü de destekleyecek bir adım" olacağını ifade etti.

Hane halkı gelir sınırlarına da değinen Kurum, İstanbul için maksimum gelirin 145.000 TL, Anadolu illeri için ise 127.000 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

KİMLER İÇİN NE KADAR KONTENJAN AYRILDI?

Bakan Murat Kurum, projede farklı sosyal gruplar için ayrılan kontenjanları da açıkladı. Kurum, şehit aileleri ve gaziler için %5 (bu grupta ev sahibi olmama şartı aranmayacak), engelli vatandaşlar için %5 ve emekliler için %20 kontenjan ayrıldığını belirtti.

2025 yılının "Aile Yılı" olduğunu hatırlatan Kurum, "Nüfusumuz istediğimiz hızda artmıyor. Nüfusumuzun artması, 3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize destek olmak amacıyla da %10 kontenjan ayırdık" dedi.

Gençlere özel bir yer ayrıldığını vurgulayan Bakan, 18-30 yaş arası gençler için %20 kontenjan ayrıldığını, geri kalan %40'lık kontenjanın ise memurlar ve evi olmayan diğer vatandaşlar için olacağını kaydetti.

GENÇLER İÇİN KRİTİK BAŞVURU DETAYI

Bakan Kurum, 18-30 yaş arası gençlerin başvurularıyla ilgili önemli bir detayı paylaştı. İhtiyaç sahibi ailelere odaklandıklarını belirten Kurum, "18-30 yaş gençlerimiz hem kendisinin hem de ailesinin evi olmayacak. Ailesinin dört beş evi var ama çocuğunun üstüne yok, onlar başvurmasın istiyoruz. Ailesinin de 18-30 yaş arası genç evladımızın da evi yoksa başvurabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kurum, 30 yaş üzerindeki bireylerin ise "genç kategorisinden çıktığı için" ailelerinin ev sahibi olmasından bağımsız olarak bireysel başvuru yapabileceklerini ekledi. 18-30 yaş arası evli çiftlerin de, ailelerinin (ebeveynlerinin) evi varsa başvuramayacağını belirtti.

BAŞVURU VE TESLİM TAKVİMİ

Bakan Kurum, başvuru takvimini de netleştirdi. Başvuruların 10 Kasım'da başlayacağını ve 19 Aralık'a kadar devam edeceğini açıklayan Kurum, inşaatların da Kasım ayı itibarıyla başlayacağını söyledi.

Kura çekilişlerinin 29 Aralık'ta başlayıp Mart başına kadar süreceğini belirten Kurum, "İlk konutların teslimatlarını da 2027 yılının Mart ayı itibarıyla yapmayı planlıyoruz. 1,5 yıl içerisinde artık bitecek. Etap etap, il il projelerimiz teslimleri başlayacak" dedi.

İSTANBUL VE ANADOLU İÇİN FİYATLAR VE ÖDEME PLAN

Bakan Kurum, konutların %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade ile sunulacağını ve bunun %50'ye yakın bir sübvansiyon anlamına geldiğini vurguladı.

Anadolu illeri için fiyatları açıklayan Kurum, 1+1 dairelerin (55 m²) 1.800.000 TL'den (6.750 TL'den başlayan taksitle), küçük 2+1 dairelerin (65 m²) 2.200.000 TL ve büyük 2+1 dairelerin (80 m²) 2.650.000 TL olacağını söyledi.

İstanbul için de 1+1 dairenin 1.950.000 TL'den başlayacağını ve taksitlerin 7.313 TL olacağını belirten Kurum, "Vatandaşımız kirayı da değil, aidat öder gibi ev sahibi olabilecek" dedi.

Taksit artışlarının 6 ayda bir memur maaş zammı oranında yapılacağını belirten Kurum, geçmiş TOKİ projelerinde de TÜFE artışlarının hiçbirini yansıtmadıklarını ve vatandaşı desteklediklerini hatırlattı.

İSTANBUL'A 100 BİN KONUT

Projenin 7 bölgede 81 ilde yürütüleceğini belirten Kurum, "İstanbul'da 100.000 konut yapıyoruz. Hem Anadolu hem Avrupa yakasında. Bu, İstanbul'daki hem kira fiyatlarını hem de o konut fiyatlarını düşüreceğimiz çok önemli bir hamle olacak" şeklinde konuştu.

Bu konutların aynı zamanda deprem dönüşümü için de büyük bir adım olacağını vurgulayan Bakan, Ankara'da 30.780, İzmir'de 21.520, Konya'da 13.670, Antalya'da 13.160 konut yapılacağını bildirdi. Kurum, deprem bölgesindeki illere de kiracıların ev sahibi olabilmesi için nüfustan daha fazla ekstra kontenjan ayrıldığını açıkladı.

ZEMİN+4 KATI GEÇMEYECEK, "MAHALLE KONAĞI" OLACAK

akan Kurum, projelerde mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini önemsediklerini belirtti. Tüm binaların zemin artı dört katı geçmeyeceğini ifade eden Kurum, "İstiyoruz ki vatandaşımız toprakla temas etsin. Orada yeşil alanda çocukları huzur içerisinde oynasın. Eski mahalle kültürümüz yaşasın" dedi.

Kurum, her 500 konuta bir adet "mahalle konağı" yapılacağını duyurdu. Bu konaklarda taziye evi, nişan gibi etkinlikler için mekan, aile sağlığı merkezi, gündüz bakımevi/anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve "misafirhane" bulunacağını açıkladı. Kurum, misafirhane sayesinde 1+1 ve 2+1 daire sahiplerinin şehir dışından gelen ailelerini bu konaklarda misafir edebileceklerini söyledi.

Ayrıca, engelli vatandaşların kontenjandan ev almaları durumunda, taleplerine göre daire içlerinin de (kapı, rampa vb.) onların ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenleneceğini belirtti.

MUHALEFETE 'BEDAVA KONUT' ELEŞTİRİSİ

Bakan Kurum, TOKİ'nin deprem bölgesindeki başarısına da değindi. Deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede 304.000 konutun teslim edildiğini hatırlatan Kurum, muhalefeti eleştirdi.

Kurum, "Maalesef muhalefet bu yapılanları görmezden gelmek, yapılanları gölgelemek adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama dönüp aynaya baktıklarında, işte o gün deprem bölgesinde bedava konut yapacağız deyip bugün herhangi bir çakılı çivilerinin olmadığını orada görüyoruz. İzmir depremi oldu, İzmir depreminde tarihin en büyük dönüşümünü yaptık ama onlar 'bedava konut yapacağız', 'TOKİ ile yarışacak sosyal konut hamlesi başlatıyoruz' dedikleri yerde maalesef vatandaşımız kendisini mahkeme salonunda buldu" ifadelerini kullandı.