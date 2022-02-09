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Gündem Bakan Murat Kurum koronavirüse yakalandı
Gündem

Bakan Murat Kurum koronavirüse yakalandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 23:04:00 - 2022-02-09 23:06:37
Bakan Murat Kurum koronavirüse yakalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan duyurdu:

Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız
@murat_kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

Hastalığı hafif geçiriyor

Bakan Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Bakan Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

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