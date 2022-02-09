Bakan Murat Kurum koronavirüse yakalandı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, koronavirüse yakalandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan duyurdu:
Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız
@murat_kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.
Hastalığı hafif geçiriyor
Bakan Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Bakan Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.