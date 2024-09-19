  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Narin cinayetinde son dakika gelişmesi! Kayıp 18 dakikanın sırrı ortaya çıktı

Türkiye'nin kasası para doldu: Tam 348 milyar dolar!

Petrolden ve altından pahalı bir kriz! Ruslar duyurdu: Türkiye ile İran orayı paylaşabilecek mi?

Çağrı cihazı patlamalarının ardından: Cep telefonları güvenli mi?

Ekrem İmamoğlu'ndan Şenol Güneş'e 'siyasi' tavır! Türkiye bu olayı konuşuyor! Trabzonlular 'kıyamet alameti' diyerek duyurdu

Bir Alman Yahudisi Cumhuriyetin temel niteliklerini Anayasa’ya böyle geçirdi! Bu haber CHP’nin 6 okunun Anayasa’ya sokuluş hikayesidir

Herkes panikte, bu kez deprem değil: Süper Lig devi için olay karar! Galatasaray'da kimler silahların hedefi oldular?

Fenerbahçe’ye kafa tutan Galatasaray şokta! Gündeme oturdu: Türkiye bu olayı konuşuyor! Büyük krizi söylediler…

Türkiye bu olayı konuşuyor! Cübbeli Ahmet Hoca 'kıyamet alameti' diyerek duyurdu

İsrail’in katlettiği çocukları mı görüştünüz yoksa enselenen PKK’lıları mı? İnsan hakları örgütüyle görüşen CHP heyetine bak
Aktüel Bakan müjdeyi verdi: Artık SGK karşılayacak!
Aktüel

Bakan müjdeyi verdi: Artık SGK karşılayacak!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 13:11:00 -
Bakan müjdeyi verdi: Artık SGK karşılayacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere müjdeli bir haber verdi. Işıkhan gazilerin ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalyelerin SGK tarafından karşılanacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere müjdeli bir haber verdi. Işıkhan gazilerin ihtiyaç duyduğu akülü tekerlekli sandalyelerin SGK tarafından karşılanacağını ifade etti.

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman gazilerimize minnettarız. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında aldığımız kararla gazilerimizin ihtiyaç duyduğu özellikli, yüksek fonksiyonlu, akülü tekerlekli sandalyeleri Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla karşılayacağız. 19 Eylül Gaziler Günü'nü bu vesileyle tebrik ediyor, hayata geçireceğimiz düzenlemenin kıymetli gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23