Bakan müjdeyi duyurdu! Ücretsiz internet paketi verilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu öğrencileri mağdur etmeyerek, müjdeli haberi duyurdu. Karaismailoğlu, “İhtiyaç olduğu sürece öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin tanıtımını yapmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlenen lansmanda konuştu.

Özellikle salgın sürecinde öğrencilerin bağlandığı zoom uygulaması üzerinden aldıkları eğitim için interneti olmayan öğrenciler ve internet paketi biten öğrenciler için ücretsiz hizmet sunulacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “3 aylık dönemde geçtiğimiz yıla göre sabit abonelerin internet kullanımı da mobil abonelerin internet kullanımı da arttı. AUS ile yeni bir ulaşım anlayışını ülkemize kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan, “Ülkemizin ulaşım altyapılarını çağın gereği ulaşım sistemleriyle donatmak için topyekûn bir seferberliğe giriyoruz. Türkiye'mize ve vatandaşlarımıza her zaman en iyiyi, en güzeli ve en yeniyi vermek için durmadan çalışacağız" dedi.