Bakan milyonlarca öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri gece itibarıyla başladı. Yeni yılda da bütün gücümüzle her alanda gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 2021’in hepimiz için bereketli bir yıl olması dileğiyle...