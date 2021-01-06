Bakan milyonlarca öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yükseköğrenim öğrencilerinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.
Yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri gece itibarıyla başladı. Yeni yılda da bütün gücümüzle her alanda gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 2021’in hepimiz için bereketli bir yıl olması dileğiyle...