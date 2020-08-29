Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a açık uyarı: Müsaade etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz meselesine değinen Çavuşoğlu, "Biz haklarımız çerçevesinde Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Biz ne zaman sondaj çalışmalarına başladık, Yunanistan o zaman gürültüyü kopardı. Daha sonra da Rum kesimi. Bu iki ülke de arkasına Avrupa'dan destekler aldı. İspanya ve Almanya arabuluculuk yapmak istedi, haklarımızı yedirmeden diplomasi ile çözmek için bazı kararlar aldık" diye konuştu.

Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Çavuşoğlu Navtex'lerin devam edeceğinin sinyalini verdi. Bölgede çalışmaların devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu,"Oruç Reis bölgede 90 gün daha çalışmaya devam edecek" dedi.

Fransa'ya tepki

Fransa'nın Türkiye'ye yönelik tutumuna tepki gösteren Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatı ve Libya'nın darbeye direnişi Fransa'nın planlarını bozdu. Fransa devamlı olarak Yunanistan'ı destekliyor ve NATO'nun çöktüğünü vurguluyor. Avrupa'da lider konuma geçmek için oynayan Fransa, kendi ordusunu kurma çabasında." ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'deki gerilimi Türkiye'nin üstüne yıkmak isteyenler var" diyen Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri karşısında birçok Avrupa ülkesi ile görüştük. Bizim haklılığımızı kabul ediyorlar." şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın kendi hakkı olan bölgede istediği gibi çalışabileceğini ancak Ege'de sınırlarını asla 12 mile çıkartamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu bir savaş nedenidir. Yunanistan'ın karasuları sınırını 6 Mil'den 12 Mil'e çıkartmasına müsaade etmeyiz. Bunu da çok açık bir şekilde söylüyorum" dedi.

Adaların silahlandırılması

Yunanistan'ın geçmişten bu yana anlaşmaları ihlal ettiğini belirten Çavuşoğlu, şunları aktardı:

"Şartlar değişti diye bir bahane olamaz. O zaman şartlar değişti diye bir adım atarsam AB'ye gidip Türkiye bize güç gösterisi yaptı diyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim Kıbrıs'taki garantörlüğümüzü değiştirmez. Bunların yaptıkları bizi rahatsız etmeye yönelik adımlardır. Biz de böyle eylemlere taviz vermedik, vermeyiz. Doğu Akdeniz'de nasıl gereken adımları attıysak, bize karşı hamleler olduğu sürece gereken adımları tekrardan atmaya hazır olduğumuz bilinmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir."

Batı Trakya meselesine değinen Çavuşoğlu, "Biz ne zaman bir adım atsak Yunanistan aksine bir hamle yapıyor. Biz yeni okullar açmaya devam ettikçe, örneğin Bozcaada'daki, Yunanistan Türk okullarını kapatıyor. Yunanistan insanlıktan ve insanların faydalarından söz ediyor ancak kendisinden olmayanlara neler yaptıkları ortada. Bu da Yunanistan'ın ikiyüzlü olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bilinmelidir ki soydaşlarımızı yalnız bırakmamız söz konusu değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Trump ile yaptığı görüşmede attığımız tüm adımları anlattı. Trump ile olumlu atmosferde bir görüşme oldu. Sorunların çözülmesi için bir görüşme yapıldı." diye konuştu.