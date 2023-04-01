Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Türk dünyasının şahlanış dönemi başlayacak!

AK Parti İl Başkanlığınca Adapazarı ilçesindeki bir tesiste düzenlenen Hemşehri Derneklerinin iftar programına katılan Mevlüt Çavuşoğlu, ezanın okunmasıyla katılımcılarla orucunu açtı.

Yemeğin ardından salondakilere hitap eden Çavuşoğlu, buruk bir ramazan geçirdiklerini, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin Türkiye tarihinin en büyük felaketi olduğunu söyledi.

"Sizi en iyi biz anlarız" sloganıyla deprem bölgesine yardım ulaştıran Sakaryalılara teşekkür eden Çavuşoğlu, devletin milletiyle el ele vererek daha ilk saatlerden itibaren depremzedelerle bir olduğunu kaydetti.

Bölgede gece gündüz çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Ama şimdi hedefimiz var; daha iyisini, daha sağlamını, daha çevreye duyarlı, daha güzel şehirler yapmak. Cumhurbaşkanımızın vaadidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. İnşallah 1 sene içinde şehirlerimizi ayağa kaldıracağız." dedi.

Çavuşoğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerin önemine işaret ederek, yurt dışındaki vatandaşların da Türkiye'yi seçim yoluyla kimin yöneteceğine katkı sağladığına işaret etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yurt dışındakilerin son 20 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, "O yüzden çok heyecanlılar. Türkiye'nin itibarının nasıl artığını o ülkede yaşayan vatandaşlarımız çok daha iyi görüyor." diye konuştu.

"Türkiye sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir aktördür"

Türkiye'nin son 20 yıldır kazanımlarıyla Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ve üstüne çıkmak için önemli mesafe kat ettiğini anlatan Çavuşoğlu, bugün Türkiye'nin sadece bölgesel güç olmadığını, küresel bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yıllardır nerede mazlum varsa nerede afet olduysa yardıma koşan ilk ülke olduğunu aktararak, nerede sorun varsa bunun çözümü için gece gündüz çalışan bir ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı ve İstanbul Tahıl Anlaşması'ndaki arabululucuk başarısından bahseden Çavuşoğlu, bunun güven, istikrar ve saygı meselesi olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, bugün Birleşmiş Milletler'de (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatı'nda barış için arabuluculuk dostlar grubunun eş başkanlığını yapan tek ülkenin Türkiye olduğunu aktararak, bunun tesadüf olmadığına değindi.

Savaşların, krizlerin olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Krizlerin yüzde 60'ı bizim etrafımızda, Afganistan'ı da dahil edecek olursak. O yüzden girişimci ve insani dış politika izlemek zorundayız. Bunları çözmek için çaba sarf etmek zorundayız. Bu krizlerle beraber ortaya çıkan fırsatlar var. Bu fırsatları da başta milletimizin çıkarı olmak üzere ülkemizin ve bölgemizin çıkarı için çok iyi kullanmamız lazım." diye konuştu.

Enerjide yaptıkları atılımlardan bahseden Çavuşoğlu, "Bunların hepsi önce istikrar, güven ve stratejik vizyon sayesinde oluyor. Son 20 yılda yaptıklarımızla Türkiye'nin ilk asrı başarılı şekilde tamamlandı ama bu yetmez. Türkiye'nin ikinci yüzyılını, ikinci asrını; 'Türkiye Yüzyılı', 'Türk Yüzyılı', 'Türk Dünyası Yüzyılı' yapmamız lazım." dedi.

"Cumhur İttifakı giderek güçleniyor"

Çavuşoğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasından hem memnuniyet duyduklarını hem de güçlendiklerini kaydetti.

Türkiye'nin önemli kazanımları olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bunlarla yetinemeyeceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, dünyada belirsizliklerin olduğunu, aynı zamanda yeni güçlerin ortaya çıktığını dile getirerek, "Ortaya çıkan güç ne demek? Güç paylaşımı demek. Güç için yarışma demek. Bloklaşma demek. İşte en son Çin'le Rusya yavaş yavaş daha fazla yakınlaşmaya başladı. Rekabetler var. Peki bu gücün paylaşıldığı bir yerde Türkiye nerede durmalı? Şu andaki gücüyle yetinmeli mi? Daha güçlü, daha istikrarlı bir ülke olarak güç paylaşımında dünyanın adaleti için, dünyanın kalkınması için en önde mi olmalı?" ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye'nin güçlü olmasının yetmeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, kardeş cumhuriyetlerin de içinde olduğu Doğu-Batı Orta Koridoru'nu, hem enerji hem ulaşım hem ticaret hem de lojistik için en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, savunma sanayinde yerlileşme oranının yüzde 80'e ulaştığını belirterek, "Bunların hepsi bir vizyon, bir inanmışlık, bir adanmışlık. Türkiye'nin ikinci asrının 'Türkiye Yüzyılı' olabilmesi için çok çalışmamız lazım. O yüzden Cumhur İttifakı giderek güçleniyor. Yedili masalardan Türkiye'ye bir şey gelmez. Hayır gelmez. Niyetleri diyelim ki tamamen iyi. Türkiye'yi eski koalisyon günlerine götürmek; Türkiye'ye kaos getirmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin o günlere dönme lüksünün olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Sistem, koalisyonlar; yani ne kadar iyi niyetli olursa olsunlar bu sistem çalışmaz. Ama iyi niyetli olup olmadığını da sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Nasıl oluyor da tüm terör örgütlerinin hepsi aynı anda bu yedili masayı destekliyor?" dedi.

"Önümüzdeki seçim her bakımdan Türkiye için bir dönüm noktası"

Çavuşoğlu, gelecek seçimin her bakımdan Türkiye için bir dönüm noktası olacağına dikkati çekerek, "Biz ortaya vizyon koyuyoruz Cumhur İttifakı olarak. Peki bu yedili masanın ortaya bir vizyon koyduğunu gördünüz mü? Eski siyasetçiler gibi. Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum." diye konuştu.

Nefret ve kin üzerine kurulmuş hiçbir ittifakın, hiçbir inisiyatifin, hiçbir adımın neticeye götürmeyeceğini anlatan Çavuşoğlu, "Kendilerini de götürmez, milletimizi de götürmez. Ama bizim vizyonumuz ortada; ülkemiz için milletimiz için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bugün dünyanın en büyük sorunlarından birinin İslam düşmanlığı ve ırkçılık olduğunu dile getirerek, buna karşı da mücadeleyi kendilerinin yürüttüğünü söyledi.

Seçimlerde ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin oylarıyla yeniden seçileceğini belirterek, "Cumhur İttifakı olarak biz ülkemizi, milletimizi kalkındırmak için var gücümüzle daha çok çalışacağız ve Türk'ün, Türk dünyasının şahlanış dönemi inşallah gerçek anlamda başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs sürecinde milletimiz bizleri mahcup etmeyecektir"

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül de 14 Mayıs seçimine doğru yaklaştıklarını, Türkiye'nin kaybedecek bir dakikasının bile olmadığını söyledi.

Büyük Türk milletinin memleket açısından en hayırlı olanın ne olacağını bildiğini aktaran Bülbül, "Milletimiz irfan sahibidir, ariftir, feraset sahibidir. Bu noktada milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. 14 Mayıs sürecinde de milletimiz bizleri mahcup etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de birer konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bazı ilçe belediye başkanları, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi il ve ilçe yönetimleri ile Hemşehri Derneklerinin üyeleri katıldı.