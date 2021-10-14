Bakan Mevlüt Çavuşoğlu tek tek açıkladı! İşte Taliban ile görüşülen konular

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, kritik görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Afganistan'a insani yardım paketlerimizi gönderiyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor bu yüzden Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldık.

Terörle mücadele vurgusu

Terörle mücadele önemli. Herhangi bir boşluk olursa terör örgütlerinin saldırılarını artıracağını biliyoruz. DAEŞ'in Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Bugün bir kez daha anlattık.

Kadınların çalışması tavsiyesi

Kadınların, çocukların eğitimi konusunda kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi tekrardan ilettik. Sağlık sektöründe kadınların işlerine döndüklerini bize söylediler.

Kızılay ve Diyanet ile de görüşecekler

Kendileri bu ziyaret kapsamında Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüşme gerçekleştirecekler. Uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık.

Taliban'dan insani yardım ricası

Görüşmede insani yardımların devamı ve yatırımların devamı konusunda ricalarını ilettiler.

Göç sorunu

Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük."