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Gündem Bakan Mevlüt Çavuşoğlu koronaya yakalandı
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu koronaya yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 14:54:00 - 2022-02-16 14:58:18
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu koronaya yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Çavuşoğlu, hastalığının hafif geçtiğini belirtti.

Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin."

 

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