Bakan Mevlüt Çavuşoğlu koronaya yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Çavuşoğlu, hastalığının hafif geçtiğini belirtti.
Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin."