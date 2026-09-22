Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin dört merkezinde CAR-T tedavisi yapılabildiğini söyledi

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'nin (TABA–AmCham) düzenlediği Küresel İş Zirvesi 2026'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört merkezinde CAR-T adı verilen en ileri moleküler immünolojik tedavilerin uygulanabildiğini söyledi.

Birçok sağlık teknolojisi üretimi kuluçkasının ülkede son bir yılda başladığını dile getiren Memişoğlu, "Türkiye bugün dört merkezinde CAR-T dediğimiz en ileri moleküler immünolojik tedavileri yapabilir hâle gelmiştir. Çünkü Türkiye'nin böyle bir kapasitesi var" dedi. Bakan, moleküler ve biyolojik alandaki gelişmelerle birlikte yerli kalp-akciğer makinesinin de üretilebildiğini aktardı.

Memişoğlu, "Türkiye, sağlık alanında dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biridir" ifadesini kullandı. Bakana göre Türkiye, son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta ulaşılabilir ve kaliteli hizmet sunan ülkelerden biri haline geldi. Memişoğlu, sağlık sistemi kapasitesiyle her yıl yurt dışından gelen 3 milyon kişiye sağlık hizmeti sunulduğunu da vurguladı.

Memişoğlu: "Amerika ve Avrupa'nın eş değeri"

Türkiye'nin yalnızca sağlık hizmetlerinde değil sağlık teknolojileri, cihaz ve ilaç üretiminde de güçlü bir ülke haline gelmesi için uluslararası iş birliklerini önemli gördüğünü belirten Memişoğlu, Türkiye ile ABD'nin sağlık alanındaki ilişkilerine değindi. Bakan, "Bugün baktığınız zaman Türkiye'nin sağlık standardı bilgisi anlamında da üretimi anlamında da Amerika ve Avrupa'nın eş değeri durumundadır. Her yere ulaşabilen Türkiye'nin aynı zamanda önemli bir stratejik nokta olduğu unutulmamalı" diye konuştu.

İki ülkenin sağlık alanındaki kapasitelerinin birbirini tamamladığını dile getiren Memişoğlu, Türkiye'nin koruyucu hekimlik, aile hekimliği ve sağlık hizmetlerinde ulaşılabilirliği sağlarken teknolojiyi de üretir hâle gelmeye çalıştığını anlattı.

San Francisco temasları ve Kennedy ile görüşme

ABD ziyaretinde sağlık alanında faaliyet gösteren farklı paydaşlarla bir araya geldiğini aktaran Memişoğlu, ülkeye geçen çarşamba geldiğini, San Francisco'da ticaret erbabı, iş insanları ve bilim insanlarıyla görüştüğünü, biyoteknolojiden cihaza kadar sağlıkla ilgili birçok şirketi ziyaret ettiğini söyledi. Bakan, geçen cuma da Washington DC'de mevkidaşı Robert Francis Kennedy Jr. ile bir görüşme yaptığını ifade etti.

Sağlık teknolojisi ve üretim alanında iş birliğine açık olduklarını belirten Memişoğlu, "Türkiye'de sağlık teknolojisine, üretimine katkı verecek veya onunla iş birliği yapacak herkesin beş sene sonra kazanacağı, gelecekte yatırım yaptığına mutsuz olmayacağı bir alan oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.