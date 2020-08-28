Bakan Mehmet Nuri Ersoy’dan Almanya’nın sporcularına çağrı
Antalya’da Alman siyasi isimlerle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman golfçüler ile futbol takımlarını yeniden Türkiye'ye davet etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Almanya’dan bazı önemli isimlerle bir araya geldi.
Antalya’da yapılan buluşmaya Almanya’nın tanınmış siyasi isimleri katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy burada spora ilişkin önemli açıklamada bulundu.
Kahvaltılı gerçekleştirilen buluşmaya, Almanya’dan Sosyal Demokrat Ekonomi Konsey Sözcüsü ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Ernst Schwanhold ile Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl'ün uzun yıllar müsteşarlığını yapan Hristiyan Demokrat Partisinin yöneticilerinden Friedhelm Ost katıldı.
Mehmet Nuri Ersoy Alman golfçüler ile futbol takımlarını yeniden Türkiye’ye davet ederek her yıl Türk-Alman Ekonomi Zirvesi düzenlenmesine ilişkin görüş alışverişinde de bulundu.