Bakan Mehmet Muş'tan yatırımcılara çağrı: 1 trilyon dolara yaklaştı, devam edin

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir dizi ziyaret için Balıkesir'e geldi. Bakan Muş, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'ndaki programa katıldı. Muş burada yaptığı konuşmada dünyadaki tüm olumsuz şartlara rağmen Türkiye’nin büyümesini sürdürdüğünü belirterek yatırımcılara Türkiye’de yatırıma devam etmeleri çağrısında bulundu. Bakan Muş, “Türkiye önümüzdeki yüzyılın en güçlü ülkelerinden birisi olacağı aşikardır” dedi.

“BALIKESİR HIZLA GELİŞİYOR”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Balıkesir’in hem tarım hem de sanayi şehri olduğuna dikkat çekerek, “Balıkesir hem biri tarım şehri, aşnı zamanda bir turizm şehri, aynı zamanda da bir sanayi şehridir. Balıkesir çok hızlı gelişiyor ve ilerliyor, ciddi gelişmeler kaydetmiş bir şehir. Dolayısıyla Türkiye’nin vizyonuna Türkiye’nin Yüzyılında önemli gelişmeleri içerisinde sağlayacak potansiyeli olan bir ilimiz. Bulunduğu konum itibariyle, müteşebbisleriyle, iş dünyasıyla, şimdiye kadar edinmiş olduğu tecrübeyle Türkiye vizyonunun en önemli taşıyıcı illerinden birisi olacağı aşikardır” diye konuştu.

“EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Dünyadaki ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Hepimizin malumu dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Hem enerji tedariki ve arzı konusunda dünyada yaşanan tartışmalar, hem politik olarak yaşanan gelişmeler ve gerginlikler ve ekonomik olarak dünyanın karşı karşıya kaldığı durumlar ister istemez bütün ülkeleri etkilediği gibi bizleri de etkiliyor. Türkiye tüm bu tablo içerisinde bir taraftan ekonomik büyümesini sağlıyorken bir taraftan da koymuş olduğu hedefe ilerlemek için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bizim koymuş olduğumuz hedeflerimiz vardı. Dış ticarette koymuş olduğumuz hedeflerimiz vardı, içeride planlanan yatırımlar vardı ve bunlar takvimler içerisinde hayata geçiriliyor” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜMÜZ 1 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI"

Türkiye’nin dış ticaret hacmiyle ilgili rakamlar veren Bakan Mehmet Muş, “Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatı rakamlar oynayabilir ama 350 milyar dolara yaklaşacak ve dış ticaret hacmi de biraz aşağı biraz yukarı olur ama 700 milyar dolara yaklaşacak bir dış ticaret hacmine ulaşacak bir ülkemiz var. Ekonomik büyüklüğü 1 trilyon dolara yaklaşmış 86 milyon nüfusuyla devasa bir ülkeden bahsediyoruz. Bir tarafı Kuzey Afrika’ya bakıyor, bir tarafı Ortadoğu’da, biri tarafı Kafkaslarda, Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’ya sınırı olan, yarımada bir Türkiye ve gelmiş olduğu nokta itibariyle milli gelirini son yıllarda ciddi şekilde artırmış, gelişme hızını bütün olumsuzluklara, etrafındaki gelişmelere rağmen sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE DÜNYADAKİ OLUMSUZ ŞARTLARDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

Konuşmasının sonunda yatırımcılara da seslenen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Dolayısıyla Türkiye’nin 2023’e doğru olan vizyonunda biz güçlenerek gideceğinden eminiz. Makro göstergelerine baktığımız zaman Türkiye’nin bütün ülkelerle mukayese ettiğiniz zaman makro endigatörleri Türkiye ekonomisinin gerçekten sağlıklı oluyor. Dolayısıyla borçluluk oranları, bütçe açığı, ticari açık ki bütün bu enerjideki fiyat artışlarına rağmen pek çok ülkeyle mukayese ettiğimiz zaman Türkiye aslında makro dengelerinde sağlıklı bir ülke ve büyümesini de sürdürüyor. Bu açıdan yatırım iştahının da güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gelecek hedeflerimizin yakalanmasıyla alakalı en küçük bir tereddüdümüz söz konusu değildir.

"YATIRIMLARINIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİN"

Biz insanımızdan, yatırımcımızdan, girişimcimizden Türkiye’nin geleceğiyle alakalı hiçbir tereddütlerinin bulunmamalarını, yatırımlarına hız kesmeden devam etmelerini ve Türkiye’nin bu olumsuz dünyadaki şartlar içerisinde güçlenerek çıkacağından emin olmalarını bir kez daha ifade etmek isterim. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki yüzyılın en güçlü ülkelerinden birisi olacağı aşikardır. Çok ciddi yatırımlar yapıldı, çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı, imkanlar sağlandı şimdi bunun meyvelerini toplama vaktidir diye düşünüyorum” mesajını verdi.