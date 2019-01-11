Bakan Kurum'dan plastik poşet talimatı!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerel yönetimlere gönderdiği talimatla plastik poşet kullanımının azaltılmasını istedi.11 Ocak 2019 Cuma 15:24
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi.
Belediyelerce, plastik poşetlerin yaygın kullanıldığı yerlerde vatandaşların bez torba, file gibi alternatif malzemelere kolay erişebilmesi sağlanacak.
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KAYNAK: AA
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