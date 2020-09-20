Bakan Kurum'dan Niğde'deki depreme ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Niğde'de meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede il müdürlüğü ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz."