Bakan Kurum’dan G20’de “Türkiye’de yatırım” çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı”nın ikinci gününde “İklim Değişikliğine Uyum ve Ekosistem Tabanlı Yaklaşımı İçeren Dayanıklı Altyapı” başlıklı İkinci Çevre Oturumu’na katıldı.

Türkiye’de aşırı hava olaylarının sayı ve şiddetinde artışların devam ettiğini belirten Kurum, özellikle sıcak hava dalgaları, kuraklık ve orman yangınlarının Türkiye’yi artan şekilde tehdit ettiğini, yağış rejiminin değişmesine bağlı olarak sel ve taşkın ile heyelan olaylarında artışlar görüldüğünü dile getirdi. Bu nedenle iklim değişikliğine uyum sağlanması bağlamında dayanıklı altyapının inşa edilmesinin Türkiye için büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu: “2012’den itibaren ülkemizde afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi için adeta bir seferberlik başlatıldı. Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 6,5 milyon konutun yeniden yapılandırılmasını hedefliyoruz. Amacımız her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. Ancak dayanıklı altyapının inşa edilmesi ve iklim değişikliğine uyum sağlamanın yatırım maliyeti oldukça yüksek. Yabancı yatırımcıları da büyümekte olan, yatırım fırsatı açısından avantajlı ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyoruz.”