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Kışın gelmesiyle talep arttı: Sağlığınız için bununla uyuyun!

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Kışın gelmesiyle talep arttı: Sağlığınız için bununla uyuyun!

Eskişehir'de sonbahar mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte el yapımı doğal yün yorgan talepleri arttı.

#1
Foto - Kışın gelmesiyle talep arttı: Sağlığınız için bununla uyuyun!

Eylül ayının sonlarına yaklaşmasıyla Eskişehir'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Özellikle gündüz ve gece saatlerinde hava soğurken, doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengeleyip sıcak tuttuğu bilinen yün yorgana talep gösteriliyor.

#2
Foto - Kışın gelmesiyle talep arttı: Sağlığınız için bununla uyuyun!

Eskişehir'de ele emeğiyle yün yorgan yapan Gökhan Lofçalı, sağlığını düşünen vatandaşların elyaf yerine yün malzemeyi tercih ettiklerini söyledi.

#3
Foto - Kışın gelmesiyle talep arttı: Sağlığınız için bununla uyuyun!

"BİR YORGANIN YAPIMI YAKLAŞIK 3-4 SAAT SÜRÜYOR" Tek kişilik yün yorganın bin 900 TL, çift kişiliğin ise 2 bin 600 TL olduğundan bahseden Lofçalı, "Bu yorganların hepsini el işçiliği ile yapıyoruz. Bir yorganın yapımı yaklaşık 3-4 saat sürüyor.

#4
Foto - Kışın gelmesiyle talep arttı: Sağlığınız için bununla uyuyun!

Sağlığını düşünen bir insanın yün yorgan altında yatması lazım. Sağlığını düşünmeyen insan varsa gidip hazır yorganın altında yatabilir. Çünkü hazır yorganın içerisinde elyaf, silikon var. Bunlar bizim geri dönüşüme attığımız plastikten oluşuyor. Yün yorgan ise tamamen doğaldır" dedi.

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