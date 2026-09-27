Binasını kentsel dönüşüme sokan dikkat! Enkazdan 750 bin TL çıkıyor: Müteahhide kaptırmayın!

İstanbul'da düzenlenen kentsel dönüşümde binaların enkazı adeta gizli bir hazineye dönüştü. Yıkılan ortalama bir apartmandan 250 bin ile 750 bin lira arasında değişen demir, bakır ve ikinci el malzeme çıktığını belirten uzmanlar ev sahiplerini uyardı. 'Hurdalar müteahhidin olur' ezberinin yasal olarak hiçbir karşılığı olmadığını vurgulayan uzmanlar, masaya oturulduğunda sözleşmeye ekletilmeyen bu dev servetin göz göre göre kurban edildiğini açıkladı.